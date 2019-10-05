|Віра Брежнєва осоромилася через чорні колготки (Фото)
|05.10.2019 07:39
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Співачка поділилася знімком зі зйомок, які проходили в старовинному італійському місті Вероні. Брежнєва позувала на тлі скульптур. Віра, одягнена в чорне боді і в напівпрозорі колготки, позувала, сидячи на парапеті.
Шанувальники звернули увагу зовсім не на стрункі ноги і накачані стегна зірки, а на яскраві босоніжки на високих підборах, які стилісти запропонували надіти Вірі разом з колготками. Ця деталь образу обурила багатьох підписників.
«Вірочка, поясни, будь ласка, чорні колготки під босоніжки - як це?», «Стилістові дати добрячого стусана! Босоніжки абсолютно не в тему», «Я щось упустила момент, коли стало можна носити колготки з босоніжками», «Босоніжки - від слова боса нога. Чорні колготки тут зайві. Якщо потрібні колготки, тоді потрібні туфлі», - написали обурені фоловери в Instagram.
Сама Віра поспішила виправдатися за свій модний конфуз:
«Це стиль для зйомки», - пояснила вона у відповідь.
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