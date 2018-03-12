



Відома співачка Світлана Лобода лише напередодні зізналася шанувальникам, що справді очікує на другу дитину і зараз перебуває на сьомому місяці вагітності, але деталей про батька малюка - фани припускають, що ним може бути соліст гурту Ramsteinn Тіль Ліндеманн, не розповідає.



Коментар російським ЗМІ дав батько самої Лободи, майбутній дідусь Сергій Васильович.



"Світлана старалася, щоб про вагітність дізналися якомога пізніше. Але зараз термін вже великий. Ми щасливі, та й дочка давно хотіла ще одну дитину. Онука Євангеліна - їй скоро буде 7 років - у нас вже є, тепер хочемо онука! Батька майбутнього малюка вона нам поки не представила, але будь-який вибір дочки я схвалюю! У декреті артистка засиджуватися не збирається. Два місяці максимум зможе пробути без роботи, і потім повернеться на сцену!", - розповідає він.



Допис, поширений LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 10 Бер 2018 р. о 3:31 PST

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