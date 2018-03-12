



Відома співачка Віра Брежнєва не показувала шанувальникам світлини з весілля з Костянтином Меладзе - церемонія відбулася в Італії і на ній були присутні лише молодята - без рідних, дітей та близьких. Саме тому кожне фото, на якому є натяк на засекречене весілля, шанувальники сприймають так радісно, адже це чи не єдина можливість побачити улюбленицю у весільному вбранні!



Так, днями фото, на якому довгокоса співачка позує у розкішній білій сукні з букетом у руках, з'явилося в Інстагрмі Віри. "Весни вам і ніжності. У серці і довкола", - побажала під світлиною Брежнєва. Буквально за день фото зібрало більше 230 тисяч вподобань і сотень захоплених коментарів.



Допис, поширений Vera Brezhneva



культура шоубиз и культура фото весілля співачка якому брежнєва Теги: мода