Погода, Новости, загрузка...
Звабливий Ахтем Сеїтаблаєв став обличчям колекції Андре Тана (ФОТО)
12.03.2018 22:40
4016_11at.jpeg (26.93 Kb)

Відомий український режисер і актор кримско-татарського походження Ахтем Сеітаблаєв став обличчям нової капсульної чоловічої колекції сезону весна-літо`18 бренду українського дизайнера Андре Тана.

"Ахтем один із небагатьох відомих українських чоловіків, які поєднують у собі мужність, стриманість, сильний внутрішній стрижень і неймовірну харизму. Саме таких чоловіків я бачу в одязі з моєї нової колекції. А якщо вам не вистачає однієї з цих якостей, то в одязі від A TAN MAN ви точно будете почувати себе впевненіше. Одяг створений для того, щоб чоловік відчував себе комфортно: чи то на світському рауті або прогулянці літнім вечором містом. Виглядати стильно і зручно тепер зможе кожен", - розповідає Андре Тан.

"Якщо ви любите бути в центрі уваги, ваші кольори - трендові відтінки червоного, наприклад, карміново-червоний низ і морквяно-червоний верх. Головне, не одягати однакові відтінки і не виглядати абсолютною червоною плямою. Підкреслити стиль темними класичними окулярами- вайфарерами і ви вже "на коні", - радить дизайнер.

0266_1at.jpg (61.68 Kb)9625_2at.jpg (69 Kb)4421_3at.jpg (47.43 Kb)9762_4at.jpg (24.14 Kb)5018_5at.jpg (25.24 Kb)6470_6at.jpg (47.72 Kb)77_7at.jpg (33.67 Kb)1591_8a.jpg (41.21 Kb)
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:


 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить