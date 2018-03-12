|Сердючка піде на вибори замість Вакарчука? Данилко ошелешив коментарем (ВІДЕО)
|12.03.2018 23:23
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Про те, що Святослав Вакарчук, соліст гурту "Океан Ельзи", може йти на вибори президента України, шанувальники співака говорять не перший рік, втім, сам він "амбіції" не підтверджує, зазначаючи, що не планує ти в політику.
Днями ситуацію з Вакарчуком-політиком прокоментував Андрій Данилко, відомий більш як Вєрка Сердючка.
"Побачив ролик: стоїть Славко Вакарчук на фоні книжок... Ці руки, ось це все. Слав, вибач мене, будь ласка, але... Співай, пиши пісні, ти талановита людина. Я коли дивлюся, то соромлюся через те, що... Блін, у тебе така репутація, не треба псувати її цією історією. Я ще розумію, коли на вибори йде Сердючка. Це хоча б прикольно", - заявив Данилко.
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