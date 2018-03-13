|Російська Кім Кардашьян вивалила груди у маленькому купальнику (ФОТО)
|13.03.2018 01:01
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Анастасія Квітко, яка в мережі відома як російська "версія" світської левиці Кім Кардашьян, зараз відпочиває у Маямі, тож в її Інстаграмі можна побачити чимало пікантних фото у купальниках.
Так, дівчина продемонструвала свої апетитні форми у неймовірно малому купальнику, буквально "вивалюючи" принади на огляд фанів.
Цікаво, що Квітко переконує - пластичних операцій не робила - це все матінка-природа.
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