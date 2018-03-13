|Пишнотіла Мерайя Кері роздягнулась для V Magazine (ФОТО)
|13.03.2018 01:32
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Відома співачка Мерайя Кері знялась у новому випуску видання V Magazine і днями всі кадри фотосесії з'явилися у мережі.
Так, Мерайя, яка нещодавно перенесла операцію по шунтуванню шлунка, позувала Маріо Тестіно, фотографу, який відомий своїми фотосесіями королівської родини Великої Британії. На одному з фото Мерайя позує у колготах та боді, прикрившись боа. На інших світлинах знялась у вбранні з колекції On Aura Tout Vu.
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