|Жанна Бадоєва здивувала відвертими фото у пікантних пеньюарах (ФОТО)
|13.03.2018 07:33
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Відома телеведуча Жанна Бадоєва ось уже кілька років мешкає в Італії разом зі своїм третім чоловіком Василем Мельничиним і активно ділиться з шанувальниками яскравими світлинами.
Днями зірка в честь восьмого березня поділилася з фанами пікантними фото, на яких позує у розкішних сункях-пеньюарах. Зірка доповнила образ прикрасами і продемонструвала неймовірно струнку фігуру.
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