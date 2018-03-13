



Співачка Джамала, тренер "Голосу країни" та переможниця "Євробачення-2016" зовсім скоро вперше стане мамою - зірка пообіцяла фанам, що під час перших прямих ефірів "Голосу" вже буде з малюком.



Втім, поки співачка на останніх термінах, вона та провідні глянці України поспішають показати красуню у цікавому стані. Напередодні Джамала позувала для Elle і перші бекстейджі з'явилися в Інстаграмі зірки та на фан-сторінках.



На світлинх Джамала позує у розкішній синій пишній сукні, а також обтягуючій сріблястій.



Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 12 Бер 2018 р. о 10:21 PDT



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