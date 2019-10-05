Основні функції месенджера - можливість ділитися фото, відео або статусами, а також листуватися тільки з кращими друзями (тими користувачами, яких ви самі додали в цей список). Threads, наприклад, може запам'ятовувати місце вашої роботи або будинку і виставляти автоматичний статус в залежності від того, де ви знаходитесь (точні координати в Instagram обіцяли не зберігати).







Розробники вже давно намагалися запустити окремий месенджер, і ось, нарешті! Але чи варте це того і чи є велика різниця зі звичним нам діректом - ось питання.



