35-річний принц Гаррі має серйозний намір боротися з журналістами. Молодший онук королеви Великобританії звернувся до суду після серії публікацій про його 38-річну дружину, Меган Маркл.







Раніше позов подала сама герцогиня Сассекська. Приводом для звернення до суду стала публікація її листа до свого батька, з яким у Меган напружені відносини.



Тепер до суду звернувся сам принц Гаррі. Він звинуватив ще один видавничий дім в незаконному прослуховуванні телефону. Компанія New Group Newspapers випускає такі видання як The Sun, Daily Mirror і News of the World. Син принцеси Діани впевнений, що журналісти прослуховували аудіоповідомлення на його телефоні.



«Букінгемський палац підтвердив, що до Верховного суду були подані позови про передбачуване незаконнеперехоплення повідомлень голосової пошти», - повідомив BBC.

