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Вишукана Скарлетт Йоханссон на прем"єрі свого фільму (Фото)
06.10.2019 00:00
На прем'єру фільму «Шлюбна історія» виконавиця головної ролі Скарлетт Йоханссон прийшла в чорній сукні Dior з розшитим великими паєтками корсетом і пишною спідницею. Образ в стилі New Look доповнив лаконічний макіяж з подвійними стрілками і рожевою помадою та пучок, стягнутий вузькою чорною стрічкою. Бант в паризькому стилі прекрасно збалансував "недбалість" зачіски, надавши повсякденного пучку справжнього французького шику.

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