На прем'єру фільму «Шлюбна історія» виконавиця головної ролі Скарлетт Йоханссон прийшла в чорній сукні Dior з розшитим великими паєтками корсетом і пишною спідницею. Образ в стилі New Look доповнив лаконічний макіяж з подвійними стрілками і рожевою помадою та пучок, стягнутий вузькою чорною стрічкою. Бант в паризькому стилі прекрасно збалансував "недбалість" зачіски, надавши повсякденного пучку справжнього французького шику.







