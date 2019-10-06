На цьому тижні стало відомо, що 22-річна Кайлі Дженнер і 28-річний Тревіс Скотт розлучилися, після чого в пресі з'явилася інформація, що репер систематично зраджував своїй коханій на протязі двох років. Сам Скотт до недавнього часу зберігав мовчання, а вчора в пресі з'явилися його перші коментарі.







"Зачіпає, коли бачиш неправдиві слова, сказані про тебе. Ці брехливі історії про те, що я обманював і зраджував, просто не відповідають дійсності. Зараз я зосереджений на житті, музиці і сім'ї - ось що правда", - заявив Скотт.



У подібному ключі новини раніше прокоментувала і сама Кайлі Дженнер.



"Ми з Тревісом в хороших відносинах, і зараз наш головний пріоритет - це дочка Стормі. Наша дружба і наша дочка - це головне", - написала вона в Twitter.



Нагадаємо, раніше користувачі Instagram провели власне розслідування, завдяки якому дійшли висновку, що Тревіс був невірний Кайлі з самого початку їх відносин в 2017 році. З чуток, в цей раз пара могла розлучитися через захоплення репера Instagram-зіркою Рожан Кар, з якою він був знайомий ще до зустрічі з Кайлі.

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