|Екс-бойфренд Кайлі Дженнер вперше прокоментував їх розлучення
|06.10.2019 00:19
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"Зачіпає, коли бачиш неправдиві слова, сказані про тебе. Ці брехливі історії про те, що я обманював і зраджував, просто не відповідають дійсності. Зараз я зосереджений на житті, музиці і сім'ї - ось що правда", - заявив Скотт.
У подібному ключі новини раніше прокоментувала і сама Кайлі Дженнер.
"Ми з Тревісом в хороших відносинах, і зараз наш головний пріоритет - це дочка Стормі. Наша дружба і наша дочка - це головне", - написала вона в Twitter.
Нагадаємо, раніше користувачі Instagram провели власне розслідування, завдяки якому дійшли висновку, що Тревіс був невірний Кайлі з самого початку їх відносин в 2017 році. З чуток, в цей раз пара могла розлучитися через захоплення репера Instagram-зіркою Рожан Кар, з якою він був знайомий ще до зустрічі з Кайлі.
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