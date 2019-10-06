Дженніфер Лопес лякає обличчям без макіяжу (Фото) - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
Главная
Новости
Политика
Мир
Экономика
Аналитика
События
Поиск
Новости
Погода
,
Новости
, загрузка...
Дженніфер Лопес лякає обличчям без макіяжу (Фото)
06.10.2019 05:56
Ми звикли бачити Джей Ло у повній "бойовій готовності": вона завжди виглядає відмінно! Однак, судячи з останніх фото, зроблених папараці, коли зірка гуляла вулицями міста без макіяжу, підтверджують, що роки беруть своє.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
косметика
культура
шоубиз и культура
міста
без
вулицями
гуляла
коли
Новости
Поделитесь статьей с друзьями
RSS
2008-2018 ©
Svodka.net - Новости Украины и Мира.
Все права защищены
Personalized Childrens Books
Personalised Kids Books
Personalised Kids Books
-->