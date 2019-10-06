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Дженніфер Лопес лякає обличчям без макіяжу (Фото)
06.10.2019 05:56
Ми звикли бачити Джей Ло у повній "бойовій готовності": вона завжди виглядає відмінно! Однак, судячи з останніх фото, зроблених папараці, коли зірка гуляла вулицями міста без макіяжу, підтверджують, що роки беруть своє.

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