|4-річний син Дмитра Шепелєва і Жанни Фріске переніс операцію
|13.03.2018 15:41
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Стосунки Дмитра Шепелєва і батьків його померлої дружини Жанни Фріске досі залишають бажати кращого, втім, днями мама співачки Ольга Володимирівна розповіла, що недавно її внук, 4-річний Платон переніс операцію.
Жінка поскаржилася російським ЗМІ, що вона не змогла відвідати хлопчика і дізнатися про його стан.
"Зараз Дмитро сказав, що у дитини видалені аденоїди, у дитини була операція. Дійсно, пройшла операція. Дитина відновлюється. Але це амбулаторно, він не лежав у лікарні, ви знаєте, що таке аденоїди у дитини. Я навіть не знаю, у кого запитати про стан здоров'я мого внука", - заявила Ольга.
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