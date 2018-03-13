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Неймовірно струнка Регіна Тодоренко продемонструвала вражаючу розтяжку (ФОТО)
13.03.2018 19:25
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Відома телеведуча Регіна Тодоренко здивувала шанувальників вражаючою розтяжокю. На світлині, яку Регіна виклала в Інстаграмі, вона позує у яскраво-оранжевому топі та обтягуючих лосінах.

"Спорт безмежний. Тут головне - креативність. Бути креативним - означає бути вільним у всьому: в думках, емоціях, рухах. Той, хто креативно мислить, руйнує шаблони і домагається будь-яких поставлених цілей. А я люблю добиватися свого", - коментує зірка.

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