Telegram-канал «Тільки нікому» опублікував скрін повідомлення, на якому інсайдер стверджує, що Анастасія Заворотнюк померла в лікарні EMC.







«Жахливі новини. Не можемо ні підтвердити, ні спростувати ці дані. Шановні колеги зі ЗМІ, звертаємо вашу увагу, що поширювати далі цю інформацію як 100-відсотковий факт, не можна. Публікуємо це тільки тому, що офіційна позиція ховається, а існуючі суперечливі коментарі ще більше заплутують суть подій», - повідомляє канал.







Нагадаємо, актрису більше двох тижнів тому госпіталізували в лікарню через важку хворобу (у актриси діагностували рак мозку).