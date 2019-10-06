Погода, Новости, загрузка...
ЗМІ повідомили про смерть Анастасії Заворотнюк
06.10.2019 16:48
Telegram-канал «Тільки нікому» опублікував скрін повідомлення, на якому інсайдер стверджує, що Анастасія Заворотнюк померла в лікарні EMC.

3965_5eb1124bdf77110c828f1ff378f8068b_ce_2333x1555x0x0_cropped_740x3_fittedblur_xppk.jpg (35.71 Kb)

«Жахливі новини. Не можемо ні підтвердити, ні спростувати ці дані. Шановні колеги зі ЗМІ, звертаємо вашу увагу, що поширювати далі цю інформацію як 100-відсотковий факт, не можна. Публікуємо це тільки тому, що офіційна позиція ховається, а існуючі суперечливі коментарі ще більше заплутують суть подій», - повідомляє канал.

9744_5eb1124bdf77110c828f1ff378f8068b_ce_2333x1555x0x0_cropped_740x3_fittedblur_xpp.jpg (54.85 Kb)

Нагадаємо, актрису більше двох тижнів тому госпіталізували в лікарню через важку хворобу (у актриси діагностували рак мозку).

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 