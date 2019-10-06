|ЗМІ повідомили про смерть Анастасії Заворотнюк
|06.10.2019 16:48
|
«Жахливі новини. Не можемо ні підтвердити, ні спростувати ці дані. Шановні колеги зі ЗМІ, звертаємо вашу увагу, що поширювати далі цю інформацію як 100-відсотковий факт, не можна. Публікуємо це тільки тому, що офіційна позиція ховається, а існуючі суперечливі коментарі ще більше заплутують суть подій», - повідомляє канал.
Нагадаємо, актрису більше двох тижнів тому госпіталізували в лікарню через важку хворобу (у актриси діагностували рак мозку).
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями