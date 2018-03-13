



Буквально цього тижня Світлана Лобода підтвердила чутки про свою вагітність, як її почали поздоровляти не лише фанати, але й інші селебрітіс: однією з перших стала Лоліта Мілявська.



Скандально відома співачка опублікувала фото, на якому Лобода у напівпрозорій сукні приймає нагороду з рук Рамазотті у Кремлі, і прокоментувала: "Ще раз вітаю! Даси понянчити?"



Втім, шанувальники не оцінили вбрання вагітної зірки і одразу ж під фото на сторінці в Інстаграмі Лоліти почали висловлювати своє обурення виглядом майбутньої матусі. Заступитися за неї поспішила сама Лоліта, яка зазвичай не відповідає на коментарів фанів.



"У мене нормальні шанувальники, а ті, хто навіть не підписаний, починають лити бруд. І мені на них начхати. Можна висловлювати будь-яку думку, але коректно! Це моя сторінка і це моя подруга!", - різко відповіла вона.





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