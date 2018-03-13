|Втекла з України? Яна Соломко похвалилась закордонним відпочинком (ФОТО)
|13.03.2018 23:22
|
Ще минулого року шанувальники підозрювали, що Яна Соломко, відома співачка, емігрувала до Америки - зірка з чоловіком та донькою Кірою кілька місяців провели у сонячній Каліфорнії, втім, перед новим роком стало зрозуміло, що у родини нічого не вийшло - вони повернулися додому, у Київ.
Але невдача, схоже, не стримала Яну - останні кілька тижнів зірка хвастать неймовірно розкішним відпочинком у Домінікані і фани та ряд ЗМІ знову заговорили про те, що співачка покинула Україну.
"Якщо я відмовляюся від багатьох пропозицій по роботі, щоб зараз максимально вкластися в свою доцю, мені пишуть: «Досить відпочивати! Працюй!». Якщо хтось будує тільки кар'єру, залишаючи дітей на нянь або відправивши їх вчитися за кордон, їм пишуть: «Яка ж ти мати? Позбулася дітей!». Хтось знає, як знайти баланс?", - тим часом пише Яна у мережі.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
Поделитесь статьей с друзьями