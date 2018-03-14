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Сексуальна Кім Кардашьян показала принади на обкладинці ELLE (ФОТО)
14.03.2018 00:43
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Несподівано стриманою у вбранні та відвертою на фото постала Кім Кардашьян, відома світська левиця та тричі матуся. Зірка з'явилася на обкладинці нового випуску ELLE і дала інтерв'ю глянцю.

"Мій будинок і моє серце дійсно наповнені. Я не думаю, що зможу впоратися з величезною кількістю дітей. У мене не так багато часу", - розповідає 37-річна Кім.

"Я і Каньє прекрасно доповнюємо один одного. Він навчив мене відстоювати свою позицію, а я допомогла йому стати впевненішим", - ділиться зірка.

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