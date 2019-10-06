|У Майлі Сайрус новий роман з музикантом
|06.10.2019 20:46
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Правда, Майлі роман не підтвердила, а закликала не вірити чуткам в Мережі.
«Я знаю, що люди завжди відчували себе причетними до мого життя, що все, що я показувала, здавалося їм правдою. Всі дивилися, як я дорослішала, і зараз я виросла і приймаю дорослі рішення, а люди знають тільки те, що бачать в Інтернеті», - написала зірка в своєму Twitter.
Але, здається, у них все серйозно! Сьогодні Коді опублікував в Stories фото, на якому він цілує Майлі в щоку і дякує їй за те, що вона готує сніданок.
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