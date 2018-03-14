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"Мій чоловік - єврей!": Полякова розповіла, що їй подарував коханий на 8 березня (ВІДЕО)
14.03.2018 07:29
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Відома поп-співачка Оля Полякова, яка на 8 березня отримала "подарунок" від ЖЕКу у вигляді дірявого даху у квартирі, розповіла Каті Осадчій у інтерв'ю, що чоловік зробив їй подарунок красивіший, хоча і не без хитрощів.

"Мій чоловік єврей і дуже хитрий. Він подарував мені яхту, яку купив за мої гроші собі, записав її на мене, хоча мені вона і не потрібна. Також додав, що це великий подарунок, тому присвячується не тільки на мій день народження і Новий рік, а ще й на 14 лютого і восьме березня", - посміюється Оля Полякова.

Потрібна чи ні, але відпочивати на яхті зірка полюбляє - Полякова неодноразово показувала шанувальникам світлини з літнього відпочинку на борті розкішної посудини. Тепер фанам цікаво - де перебуватиме яхта?


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