



Відома поп-співачка Оля Полякова, яка на 8 березня отримала "подарунок" від ЖЕКу у вигляді дірявого даху у квартирі, розповіла Каті Осадчій у інтерв'ю, що чоловік зробив їй подарунок красивіший, хоча і не без хитрощів.



"Мій чоловік єврей і дуже хитрий. Він подарував мені яхту, яку купив за мої гроші собі, записав її на мене, хоча мені вона і не потрібна. Також додав, що це великий подарунок, тому присвячується не тільки на мій день народження і Новий рік, а ще й на 14 лютого і восьме березня", - посміюється Оля Полякова.



Потрібна чи ні, але відпочивати на яхті зірка полюбляє - Полякова неодноразово показувала шанувальникам світлини з літнього відпочинку на борті розкішної посудини. Тепер фанам цікаво - де перебуватиме яхта?







ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура подарунок чоловік мені березня хоча Теги: події