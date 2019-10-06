Вчора на футбольний матч між «Астон Вілла» і «Норвіч Сіті» на звичайних трибунах фанати помітили принца Вільяма і його дружину Кейт Міддллтон! Королівські особи були там без охорони і разом з дітьми: принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою. А ось принц Луї, як повідомляє Daily Mail, залишився вдома з нянею.



До слова, шестирічний Джордж просто обожнює футбол. Він навіть був у футболці з символікою «Астон Вілла». І це допомогло: його улюблений клуб виграв з рахунком 5-1! Кенсінгтонський палац опублікував в Instagram відео, як принц Джордж святкує гол улюбленої команди!



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kensington Palace (@kensingtonroyal) 5 Жов 2019 р. о 1:27 PDT



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений HRH The Duchess of Cambridge (@katemidleton) 5 Жов 2019 р. о 12:47 PDT

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