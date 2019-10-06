Шарліз Терон виховує двох прийомних дітей: сина Джексона і дочку Августу. І до Джексона постійно прикута увага шанувальників актриси: він ходить в сукнях, спідницях і з довгим волоссям.



Шарліз навіть назвала свого сина дівчинкою!



«Так, я теж думала, що вона хлопчик, поки вона не подивилася на мене, коли їй було три роки, і не сказала: «Я не хлопчик!» От і все! У мене є дві гарні дочки, яких, як і будь-який батько, я хочу захищати і бачити процвітаючими. І я зроблю все, що в моїх силах, щоб мої діти мали це право і були захищені», - наводить слова акторки портал Daily Mail.



Днями Шарліз Терон разом з дітьми зняли в кафе в Лос-Анджелесі. І Джексон знову був у яскраво-рожевій сукні!







