|Новий скандал: Батько Меган Маркл опублікував її листа до нього
|07.10.2019 00:14
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Він розповів, що вирішив зробити це після інтерв'ю подруг своєї дочки. Дівчата розповіли, що Меган написала батькові і попросила про примирення. Однак, чоловік у відповідь запропонував зробити спільну фотосесію і передати ці кадри пресі.
Тепер Томас вирішив представити своє бачення подій. Він зізнався, що лист дочки виглядав, як прощання, і вона не була готова почати мирно спілкуватися.
Він підтвердив, що просив про спільну зйомку:
«Коли маму Меган, Дорію, вперше сфотографували з Меган і Гаррі - це показувало, що вона є частиною їх сім'ї. Я хотів зробити такий же знімок тільки тому, що мріяв продемонструвати гармонію між нами, щоб преса від нас відстала», - розповів батько дружини принца Гаррі.
Подруги герцогині стверджували, що батько просто не хоче їй дзвонити. Томас набрав телефон дочки при журналістах DailyMail, але номер був відключений.
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