75-річний Томас Маркл прокоментував публікацію скандального листа Меган Маркл. Батько герцогині Сассекської запевнив, що не планував робити особисту переписку надбанням громадськості.







Він розповів, що вирішив зробити це після інтерв'ю подруг своєї дочки. Дівчата розповіли, що Меган написала батькові і попросила про примирення. Однак, чоловік у відповідь запропонував зробити спільну фотосесію і передати ці кадри пресі.



Тепер Томас вирішив представити своє бачення подій. Він зізнався, що лист дочки виглядав, як прощання, і вона не була готова почати мирно спілкуватися.



Він підтвердив, що просив про спільну зйомку:



«Коли маму Меган, Дорію, вперше сфотографували з Меган і Гаррі - це показувало, що вона є частиною їх сім'ї. Я хотів зробити такий же знімок тільки тому, що мріяв продемонструвати гармонію між нами, щоб преса від нас відстала», - розповів батько дружини принца Гаррі.



Подруги герцогині стверджували, що батько просто не хоче їй дзвонити. Томас набрав телефон дочки при журналістах DailyMail, але номер був відключений.

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