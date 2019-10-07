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Новий скандал: Батько Меган Маркл опублікував її листа до нього
07.10.2019 00:14
75-річний Томас Маркл прокоментував публікацію скандального листа Меган Маркл. Батько герцогині Сассекської запевнив, що не планував робити особисту переписку надбанням громадськості.

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Він розповів, що вирішив зробити це після інтерв'ю подруг своєї дочки. Дівчата розповіли, що Меган написала батькові і попросила про примирення. Однак, чоловік у відповідь запропонував зробити спільну фотосесію і передати ці кадри пресі.

Тепер Томас вирішив представити своє бачення подій. Він зізнався, що лист дочки виглядав, як прощання, і вона не була готова почати мирно спілкуватися.

Він підтвердив, що просив про спільну зйомку:

«Коли маму Меган, Дорію, вперше сфотографували з Меган і Гаррі - це показувало, що вона є частиною їх сім'ї. Я хотів зробити такий же знімок тільки тому, що мріяв продемонструвати гармонію між нами, щоб преса від нас відстала», - розповів батько дружини принца Гаррі.

Подруги герцогині стверджували, що батько просто не хоче їй дзвонити. Томас набрав телефон дочки при журналістах DailyMail, але номер був відключений.

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