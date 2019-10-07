Джулія Робертс з'явилася на щорічному турнірі Veuve Clicquot Polo Classic в Державному Історичному парку Уїлла Роджерса в Каліфорнії.



Приємно, що стилісти акторки час від часу роблять реверанс в сторону її культової ролі в стрічці "Кралеска". Пам'ятаєте, як в легендарній сцені фільму вона з'явилася в шовковій сукні у великий білий горох якраз на поло-матчі? Варіація на тему знакового образу в історії кінематографа - шовковий костюм з аналогічним малюнком, який вона носила майже 30 років тому. Ще парочка подібностей з Вів'єн: білий ремінь і біле взуття.







