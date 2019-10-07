|Джулія Робертс вийшла в образі з фільму "Кралечка" (Фото)
|07.10.2019 06:59
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Приємно, що стилісти акторки час від часу роблять реверанс в сторону її культової ролі в стрічці "Кралеска". Пам'ятаєте, як в легендарній сцені фільму вона з'явилася в шовковій сукні у великий білий горох якраз на поло-матчі? Варіація на тему знакового образу в історії кінематографа - шовковий костюм з аналогічним малюнком, який вона носила майже 30 років тому. Ще парочка подібностей з Вів'єн: білий ремінь і біле взуття.
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