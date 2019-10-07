Погода, Новости, загрузка...
Джулія Робертс вийшла в образі з фільму "Кралечка" (Фото)
07.10.2019 06:59
Джулія Робертс з'явилася на щорічному турнірі Veuve Clicquot Polo Classic в Державному Історичному парку Уїлла Роджерса в Каліфорнії.

Приємно, що стилісти акторки час від часу роблять реверанс в сторону її культової ролі в стрічці "Кралеска". Пам'ятаєте, як в легендарній сцені фільму вона з'явилася в шовковій сукні у великий білий горох якраз на поло-матчі? Варіація на тему знакового образу в історії кінематографа - шовковий костюм з аналогічним малюнком, який вона носила майже 30 років тому. Ще парочка подібностей з Вів'єн: білий ремінь і біле взуття.

7634_189e0d8cb02be02e3437f098235fff_ce_739x2x65x15_cropped_740x3_fittedblur_x.jpeg (161.73 Kb)

4608_56fb4ddf4ecf30c8805900c83ff76a.jpeg (245.67 Kb)

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:
 Поделитесь статьей с друзьями
 