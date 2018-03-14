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Слава з "НеАнгелів" здивувала кардинальною зміною іміджу (ФОТО)
14.03.2018 12:50


Відома співачка Слава Камінська, солістка гурту "НеАнгели", напередодні шокувала своїх шанувальників, опублікувавши світлину з кардинальними змінами у зовнішності.

"Я стала схожою на свою матір", - підписала селфі з перукарні Слава. Тепер зірка з пікантної брюнетки перетворилася у звабливу білявку.

Тим часом шанувальники, хоч і за лічені години і вподобали світлину 28 тисяч разів, розкритикували образ: "Втратила індивідуальність", "Не схожа на себе тепер", "Немов Світлана Лобода".

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