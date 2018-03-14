|Несподівано: Іван Дорн випустив новий трек українською мовою (ВІДЕО)
|14.03.2018 16:38
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Скандально відомий своєю політичною позицією та постійними гастролями до Росій співак Іван Дорн напередодні здивував шанувальників, випустивши новий трек Kaida, який записав разом із казахським виконавцем Moldanazar.
Пісня написана двома мовами – українською та казахською, про що шанувальників попереджають у дописі відео.
Цікаво, що це перший трек Івана після виходу у квітні минулого року його альбому OTD (Open The Dorn).
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