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Олег Винник удостоєний звання "Співак зими 2018"
14.03.2018 17:36
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До численних регалій феномена української сцени Олега Винника додалася ще одна. Виконавець став володарем звання «Співак зими» за версією першого музичного телеканалу України.

У 2018-му М1 вийшов за рамки нагороджень один раз на рік і вирішив відзначати кращих артистів кожного сезону унікальними орденами. У своїй номінації Винник обійшов Monatik і Макса Барських.

Нагадаємо, для Олега Винника це вже друга нагорода в нинішньому році. У лютому 2018-го співака визнали найкрасивішим чоловіком України за версією читачів журналу "Viva!".

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