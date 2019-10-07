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Кім Кардашьян показала нове фото з трьома дітьми
07.10.2019 12:18
38-річна Кім Кардашьян часто радує шанувальників зворушливими моментами сімейного життя.

Дружина Каньє Веста опублікувала фото, на якому позує зі старшою дочкою Норт, з чотирирічним сином Сейнтом і однорічною дочкою Чикаго. Мама ніжно приобійняла своїх малюків. А молодший син зоряного сімейства залишився за кадром. Псалм народився тільки в травні цього року. Двох молодший дітей подружжю народили сурогатні матері, після непростої вагітності Кім заборонили народжувати самостійно.

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