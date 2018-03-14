|"Ми живемо разом": Регіна Тодоренко розповіла про свого нового хлопця
|14.03.2018 20:17
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Шанувальники вже кілька місяців обговорюють "роман" Регіни Тодоренко з Владом Топаловим і масла у вогонь лише підливають спільні поїздки та вистави зірок. Втім, зірка неодноразово заявляла, що вони всього лише друзі, а днями нарешті розповіла - має іншого.
"Він актор, співак, телеведучий у нього також є свій бізнес. Ми зустрічаємося вже півроку. Правда, бачимося рідко, але це і добре - встигаємо скучити одне за одним. Бачимося, в основному, по ночах. Ревнувати йому нема чого. Я хороша дівчинка. Ми вже живемо разом, навіть завели спільне господарство. Ігуану, наприклад", - розповідає зірка.
Хто ж цей таємний незнайомець, зірка не розповідає, зберігаючи вперто таємницю.
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