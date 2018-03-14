|Ольга Фреймут висміяла жінок, які написали, що вона "старенька і страшна" (ФОТО)
|14.03.2018 21:48
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СХоже, що телеведучій Ользі Фреймут допекли критичні коментарі шанувальниць, тож вона нарешті "відірвалася" у мережі.
Так, напередодні зірка опублікувала цілу серію світлин всіх тих жінок, які критикували зовнішність Фреймут у мережі, дозволивши іншим фанам "порівняти" і зробити висновки.
"Дівчатка, після вчорашнього фото, яке вас засмутило, вирішила дослухатися: виспалася і з'їла канапки на ніч. Я обіймаю кожну, хто цінує в мені людину, яка має право на втому, зморшку біля ока і слабування. А тих панянок, які совершенно висловилися у мій бік, хочу показати у себе на сторіночці. Вони кажуть, що я дуже старенька і страшна. Пропоную тоді милуватися їхніми личками", - написала зірка.
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