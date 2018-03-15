|Розкішна Хайді Клум продемонструвала неймовірно струнку фігуру (ФОТО)
|15.03.2018 00:55
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Німецька супермодель, актриса і телеведуча Хайді Клум днями з'явилася на червоній доріжці в Лос-Анджелесі, відвідавши вечірку від шоу "Америка має талант" -
до слова, зірка є також суддею на проекті.
Красуня продемонструвала неймовірно пікантний та розкішний образ - Хайді обрала сріблясту сяючу сукню на бретелях від австралійського фешн-дизайнера Alex Perry.
Образ Хайді доповнила довгими срібними сережками, а також босоніжками.
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