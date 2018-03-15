|Оголена зірка реаліті-шоу показала, як робить ліпосакцію (ФОТО)
|15.03.2018 01:32
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Відома британська красуня, зірка реаліті-шоу "Острів кохання" Джессіка Ширс напередодні шокувала шанувальників, опублікувавши світлини з процедури ліпосакції на стегнах.
На фото Джессіка позує на лікарняному столі в одному бюстгальтері.
"Люблю мої 3D ліпо-процедури. Почуваюсь комфортно у власному тілі, але у кожного є свої маленькі звисаючі ділянки. Захотіла затонувати і виділити деякі частини, що сьогодні мені і зробили", - написала 24-річна Ширс під фото.
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