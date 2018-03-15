



Діджейка Нана днями з'явилася на обкладинці спецвипуску глянцю Viva! "Дієтика" і розповіла, як їй вдається залишатися у ідеальній формі та долати зайву вагу.



"Я пережила період активної стадії гидкого каченяти. Найчастіше, він припадає на середні класи, коли величезну роль прийняття себе грають однокласники і їх виховання. Загнати людини в комплекси, тим більше тінейджера - запросто. Уже в 13 років у мене були груди 3 розміру. Мені було настільки некомфортно і я так себе соромилася, що обмотувалася еластичним бинтом! Знала б я тоді, що ці груди буде зводити з розуму таку кількість чоловіків в майбутньому!", - зізнається зірка.



З 15 років, розповідає зірка, вона почала відвідувати тренажерний зал і зараз займається тайським боксом, йогою, TRX і CrossFit.



"Доглядати потрібно за собою щодня. Для мене в цьому плані прикладом є француженки, за якими я спостерігала, перебуваючи в Парижі - зовсім неважливо йдеш ти на тренування, за хлібом або на побачення, хода завжди повинна бути від стегна, вогник, а можна і "чортики", в очах, шарм і закоханість в життя!"





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