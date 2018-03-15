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Варвара вернулась из путешествия по Таиланду
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15.03.2018 08:39
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Варвара вернулась из путешествия по Таиланду Артистка вернулась с
путешествия по Таиланду и призналась, что уже скучает по этому
райскому местечку, ведь именно с ним связаны многие приятные
воспоминания и события из жизни певицы.Варвара очень любит
путешествовать и посетила огромное количество стран и городов.
Иногда путешествия были «дикими» - не заказывая заранее отели,
певица брала напрокат машину и проезжала страны от начала до конца,
заглядывая в самые аутентичные места. Азия завоевала сердце
артистки сразу же – своей атмосферой и природой. - Я люблю
природу, такую как она есть, без всяких вмешательств, дикую и
настоящую. В Азии мы были в невероятно красивых местах, она вся
невероятная, - делится Варвара. - Остров Ява в Индонезии, Бали,
безумно красивый остров Пхи Пхи в Тайланде, Самуи, Пхукет… Азия -
это действительно рай, где живет и растёт буквально все в гармонии
с природой. Здесь можно просто быть самим собой. Есть спокойствие и
вечность. Здесь невозможно пропустить восход и закат солнца, смотря
на горы или океан. А увидеть ночью Млечный Путь, и то созвездие,
которое будет смотреть сверху и пожелает спокойной ночи - традиция,
без которой нельзя лечь спать. На Самуи мы с мужем несколько
лет назад сыграли повторную свадьбу по местным
традициям. Обряд проводил тибетский монах. Церемония
начинается рано утром с молитвы, руки влюбленных соединяет гирлянда
из живых орхидей. Позже - праздничный ужин с традиционными тайскими
угощениями – рыбой и рисом и выступление местных танцоров… До сих
пор эти воспоминания вызывают у меня трепет. Национальные танцы
меня каждый раз завораживают. А местные свежайшие морепродукты –
моя отдельная страсть. Лобстеры, рыба, лангусты…. Здесь они
настоящие, дикие. Радует, что на планете есть такие
места. Дикие и гармоничные одновременно. После серой зимы и
нехватки солнца этот рай полностью меня перезарядил, и я уже скучаю
по нему.Сразу же по возвращении в столицу Варвара отправилась в
гастрольный тур по Сибири и Дальнему Востоку.
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