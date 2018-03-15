|Джамала презентувала кліп на пісню з мультику "Руслан і Людмила" (ВІДЕО)
|15.03.2018 10:27
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Відома співачка Джамала, тренер "Голосу країни" та переможниця "Євробачення-2016", незважаючи на те, що зараз перебуває на останніх термінах вагітності, встигає все, навіть примати судьба у нових проектах, як-от запис пісні для мультику "Руслан і Людмила: Викрадена принцеса".
Зірка опублікувала відео на своїй сторінці в Інстаграмі, додавши, що пісня "Ти любов моя" звучить під час фінальних титрів мультфільму.
Автором слів став Олександра Рубан, а музику написав Роббі Невіл.
"Пісня "Ти любов моя" дуже сонячна і позитивна, вона вчить нас мріяти і вірити в себе, а головне – любити! Я вже встигла подивитися мультфільм, і дуже пишаюся тим, що це абсолютно українське кіно: дитяче, добре, професійне і якісне. І, звичайно, чудово бути частиною такого класного проекту!", - розповіла Джамала.
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