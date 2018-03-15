



Відома співачка Ані Лорак, яка зараз гастролює світом з шоу DIVА, здивувала своїх шанувальників, з'явившись на церемонії нагородження премією BRAVO у жахливому вбранні. Зірка одягнула фіолетовий жакет-плаття та доповнила образ ботфортами такого ж кольору.



"Шоу "DIVA", над яким ми працювали цілий рік, визнали "Шоу Року"! Ця нагорода - визнання роботи всієї нашої величезної світової команди! Я вдячна кожному, хто брав судьба в шоу. Дякую моїм дорогим глядачам, хто побував на наших концертах. Дякую за ваші гарячі серця і переповнені зали! Спасибі премії BRAVO", - прокоментувала фото зірка.



А от шанувальники у коментарях до допису образ Кароліни рознесли вщент: "Що за турецький шик?", "А спідницю забути одягнула?", "Який жахливий колір!"





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