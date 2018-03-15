|Співачка Alyosha здивувала новим кольором волосся (ФОТО)
|15.03.2018 16:11
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Прийшла весна і все більше зірок вирішило поекспериментувати зі своїм іміджем - наступною стала Alyosha, яка поділилася результатами свого експерименту у своєму Інстаграмі.
Співачка виклала світлину з салону: тепер зірка, яка довший час була білявкою, пофарбувалася і хизується русявим кольором волосся.
"Дівчата знають, що волосся це те що відрізняє нас від інших. Тому ми так старанно обираємо салони та шукаємо майстра, який робить нас справжніми красунями", - написала зірка у дописі.
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