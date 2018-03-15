



Відома телеведуча Регіна Тодоренко навесні минулого року стала героїнею скандалу з продюсерами тревел-шоу "Орел и Решка", нібито розповівши таємниці щодо бюджету програми та "золотої карточки". Восени зірка покинула телепередачу, втім, виявляється, що насправді все спокійніше - Регіна досі вважається ведучою шоу, а також є обличчям інших проектів каналу.



"У деяких випадках дійсно бувають моменти, коли доводиться дуже швидко знімати в готелях або ресторанах, тому що за один день нам потрібно побувати в 10 місцях одночасно. Ми просто фізично не встигаємо пожити в шикарних номерах, а дуже хочеться, але терміни зйомок занадто стиснуті", - пояснила Регіна слова, які минулого року призвели до скандалу.



Чи зняли з неї штраф - зірка відмовчується, але додає, що не варто все брати на віру - іноді журналісти виривають слова з контексту.



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