|Віра Брежнєва продемонструвала груди у латексному боді (ФОТО)
|15.03.2018 17:25
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Відома співачка Віра Брежнєва здивувала шанувальників в Інстаграмі, опублікувавши неймовірно пікантне фото, на якому позує у червоному латексному боді. Світлина, як виявилося, була зроблена під час зйомок нового кліпу Брежнєвої на трек "Ты мой человек".
"Коли ти любиш, всередині тебе завжди весна. А ти бачиш все навколо в кольорі! Світлому, ніжному, яскравому. І ми однозначно вирішили, що кліп не буде повтором оповідання в пісні "По березі моря". Так виникли квіти, звичайна така собі вантажівка квітів різного кольору ... ніжно рожеві, фуксія, червоні ... мрія будь-якої дівчини "мільйон яскраво-червоних троянд", які розстелили на підлозі", - розповідає зірка про зйомки.
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