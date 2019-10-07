22-річна Кайлі Дженнер і 35-річна Хлої Кардашьян були помічені на вечірці в клубі Hyde Lounge в Західному Голлівуді. Знамениті сестри провели вечір в компанії екс-коханих.



Юна мільярдерка вже вдруге дає привід для чуток про її возз'єднання з репером Тайгою. Після недавнього розриву з Тревісом Скоттом теледіва все частіше опиняється поруч з хлопцем, з яким у неї був роман три роки тому.



На тому ж заході був колишній чоловік Хлої, професійний баскетболіст Ламар Одом. Пара була одружена з 2009 по 2016 рік. Між колишніми коханими не залишилося ворожнечі, як і романтичних почуттів. Виявилося, що Ламар приїхав в клуб з новою дівчиною і не робив до Хлої жодних знаків уваги.





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