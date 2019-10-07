|Брат Кейт Міддлтон подарував нареченій каблучку, як у герцогині Кембриджської
|07.10.2019 23:07
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Брат Кейт Міддлтон офіційно оголосив про свої заручини. Він опублікував кадр, на якому радісною усміхається в обнімку з нареченою. Знімок був зроблений в мальовничих околицях Лондона.
«Вона сказала «так». Наш секрет розкритий, але ми дуже щасливі поділиться цією новиною», - написав Джеймс.
Каблучка Алізе багатьом нагадала прикрасу Кейт Міддлтон. Принц Вільям подарував тоді ще майбутній дружині коштовність, яка належала його матері, принцесі Діани.
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