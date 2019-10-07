32-річний Джеймс Міддлтон поділився ніжним селфі зі своєю коханою Алізе Теневе. На безіменному пальці француженки користувачі помітили розкішну каблучку.



Брат Кейт Міддлтон офіційно оголосив про свої заручини. Він опублікував кадр, на якому радісною усміхається в обнімку з нареченою. Знімок був зроблений в мальовничих околицях Лондона.



«Вона сказала «так». Наш секрет розкритий, але ми дуже щасливі поділиться цією новиною», - написав Джеймс.







Каблучка Алізе багатьом нагадала прикрасу Кейт Міддлтон. Принц Вільям подарував тоді ще майбутній дружині коштовність, яка належала його матері, принцесі Діани.