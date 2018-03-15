|Щасливі разом: Маша Єфросиніна показала шанувальникам чоловіка (ФОТО)
|15.03.2018 19:58
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Відома телеведуча Маша Єфросиніна, яка кілька останніх тижнів була у Карпатах, де саме проводили зйомки українського новорічного фільму, і зірка стала у ньому однією з головних актрис, повернулася у Київ, до родини.
Відповідно, в Інстаграмі зірки побільшало світлин, зокрема Маша показала шанувальникам рідкісне фото з Тимуром Хромаєвим. На фото пара обіймається та посміхається у камеру.
"Які ви красиві!", "Щасливі разом", - захоплено коментують фани.
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