Галина Босая: Мы видим, что поколение ждет новой музыки Галина Босая — молодая (ей 33 года) певица, легко берущая четыре октавы. А еще она композитор, дирижер, руководитель музыкальной группы BOSAYA. Свое восхождение к вокальным вершинам начинала с участия в популярном детском телеконкурсе «Утренняя звезда». Учиться петь профессионально приехала в Москву из уральского города Краснотурьинска, Институт современных искусств окончила с красным дипломом. В своем творчестве Галина не прекращает азартного поиска новых идей и композиций. Как это у нас нередко бывает, на российских подмостках она пробивается к зрителю, уже открыв Америку, Италию, Швецию. А сейчас готовится к большим гастролям по Китаю, где у нее немало фанатов. — Галина, вы производите чувство очень уверенного в себе человека, убежденного в своей правоте. Откуда в вас такая смелость и вера в себя? — Я совсем рано поняла, что очень хочу петь на сцене. Балкон нашей квартиры в Краснотурьинске выходил на лес и овраг — там где-то и находились мои воображаемые зрители. Начинала в музыкалке с виолончели, играла до самозабвения. На фортепиано училась играть в седьмом классе, тайком по утрам убегая в музучилище, прогуливая школу. Поэтому учителя меня там считали нерадивой ученицей, зато дирижерско-хоровое отделение музыкального колледжа в Краснотурьинске и его лучший учитель Валерий Галенков дали крепкую основу. — А как сложился коллектив BOSAYA? — Все мы познакомились в Москве. С Арнольдом Манукяном, выпускником консерватории, учились на эстрадно-джазовом отделении. Гитарист и саундпродюсер Вадим Зарюта, ударник Николай Ветохин — это все отличные музыканты, люди, погруженные в свое творчество, добрые и трудолюбивые. — И вы считаете, этого довольно, чтобы вас заметили в избалованной Москве? — А мы начинали вовсе не со столицы. Создали программу трехчасовых мастер-классов по вокалу и транссовременной музыке для аудитории 400-600 человек от 12 до 40 лет. Нас поддержали крупные российские компании. В программе мы использовали опыт, приобретенный в Америке, Германии, Южной Корее, где я два года была послом в области культуры. Такого опыта нет в обычных музыкальных школах. Мы таким образом стараемся развить в человеке стремление к пению, к сочинительству. У многих оно присутствует где-то в глубинах души, но люди к этому желанию не прислушиваются, гонят его. Но стоит дать толчок — и человек раскрывается творчески. — Как именно? — Сначала полчаса вокала, затем основы ритмического ощущения в музыке, потом Вадим Зарюта объясняет, как буквально на ходу можно сочинять песни и даже без особых денег создать музыкальный трек... Особенно это окрыляет молодых — верите, они начинают творить прямо на занятиях. С такими программами мы побывали уже в десятке регионов, ну а первые мастер-классы провели, конечно же, на Урале, в том числе и в моем родном Краснотурьинске. Ездили и по Сибири: Новокузнецк, Кемерово, Таштагол, Междуреченск. — Это в какой-то степени вызов традиционному российскому шоу-бизнесу, куда не очень-то охотно пускают «выскочек». А вы хотите доказать, что способных и даже талантливых людей гораздо больше, чем мы их видим в телевизоре... — Категорически не согласна с продюсерами, утверждающими, что толпа у нас страшно консервативная и нужно лишь окучивать определенные ниши, где все давно занято. Это абсолютно не так, просто подобное представление выгодно тем, кто стремится до старости жить на эстраде на проценты от былых заслуг. Публику, ее музыкальную культуру воспитывает прежде только продюсер, но пока в нашей стране большинство из них настроены лишь на одно: зарабатывать здесь и сейчас. Отсюда такое обилие и на сценах, и на ТВ тех, кто снова и снова идет к публике с тем же репертуаром, что когда-то, давным-давно, выстрелил. Эксперименты, вложение средств, сил и времени в новое у нас не модны, поскольку могут не окупиться. Строить цивилизованную систему музыкального бизнеса никто не хочет, вот и появляются такие ниши, как рэп-культура с Тимати, поп-культура со своей кастой — Басков, Меладзе, Алла Борисовна... Но артисты вроде меня или, например, Антона Беляева, который пробил свою нишу, верят, что и у нас есть своя толпа. Мы точно знаем, что нам не нужна аудитория Андрея Малахова — у нас совсем другие слушатели. И мы понимаем, как они выглядят, чем живут и чем интересуются. Видим, что молодежь ждет новой музыки. И вовсе не обязательно убегать за западными трендами. Хотя там есть чему учиться. В Германии мы создали саундтрек с известными продюсером Домиником Шефером. Работаем в Америке, в Италии, Швеции, Швейцарии, готовим турне по Китаю. Это необходимый опыт и комфортная творческая работа со звуком, с уникальными музыкантами. — Но на что-то нужно опираться, не так ли? — Опору видим в русских музыкальных корнях. Это вовсе не ура-патриотизм, это логика. Известный шведский саундпродюсер Томми Джи сказал нам: «Успех ABBA и других групп в том, что они опирались на свои национальные истоки». Слушая записи знаменитого квартета, можно действительно уловить связь их хитов со шведским фольклором, в том числе и своеобразными частушками. Кстати, Томми Джи работает с нами с верой в то, что у нас есть все шансы создать нечто новое в России. Он прав, именно симбиоз родной культуры и европейских музыкальных достижений дает колоссальный эффект. Это, например, показал наш проект «ХII священных псалмов». — Ваши социальные проекты — конъюнктура или принципиальный выбор? — Ну при чем здесь конъюнктура? Известный музыкальный критик Борис Барабанов пригласил нас участвовать в OK Live Bands в соцсети «Одноклассники». Это, пожалуй, первый за всю историю социальный музыкальный проект, помогающий именно артистам. Его автор Антон Данилов совершил серьезный прорыв, организовав прямые трансляции для солистов. Неважно, где ты находишься, в каком регионе России живешь, тебе предлагают петь 30-минутный концерт, а Данилов и его команда собирают аудиторию. Наше выступление посмотрели более 600 тысяч человек за полчаса. Мы были первыми между участников, пели на русском языке, находясь в Америке (Рон Эванс, хозяин арт-галереи, предоставил нам площадку). Победителей пригласили на фестиваль в Сочи, который посетили более 5 тысяч зрителей. Мы в числе групп «Сплин», «Линда», «Сансара», Brainstorm набрали 48% голосов зрительских симпатий. Это была победа. Компания «Мегафон» исполнила нашу мечту: дала возможность записать композицию с мировым саундпродюсером, работавшим с One Direction и Dua Lipa. Так что скоро мы представим сингл и новый клип. — Ваш альбом BOSAYA — он, по-вашему, о чем? — Сначала поясню, откуда взялась Босая. Это мой сценический псевдоним — от маминой девичьей фамилии. О чем альбом BOSAYA? Если я скажу, что он об экзистенциальной свободе, прозвучит слишком пафосно? Но это так. Мы есть и частичка мира, и сам мир. Мы в ответе за все и за каждого, с кем встретились, пусть даже на миг, в этой жизни. Люди столько лет живут на Земле, но никак не могут договориться между собой, не преодолели языковой, психологический, ментальный барьеры... Я, конечно, не так самоуверенна, чтобы надеяться все изменить каким-нибудь альбомом или песней, но сделать свой шаг на этом пути считаю себя обязанной. Отсюда и родилась идея создать цикл «ХII священных псалмов» на современном русском языке. При всем уважении к церковнославянскому, то, что звучит на литургии (сама в детстве пела, учась в воскресной церковной школе), ныне мало кому понятно, глубинные смыслы сокрыты. А преподнести потрясающую молитвенную поэзию на русском языке, да еще на фоне видео о Вселенной — значит, попытаться пережить очищение вместе со слушателями. Идею подсказал Андрей Викторович Черномырдин, сын Виктора Степановича, предложив мне спеть что-то из церковных хоралов. Я написала музыку для хора и оркестра и спела псалом № 90 «Живущий под кровом Всевышнего...». Потом псалмы 23 и 25. Митрополит Иларион (Алфеев) одоб-рил проект. Помогла покровитель Наталья Волкова. В России еще не готовы к русским текстам псалмов. В Италии же проект вызвал восторг. Такое исполнение не требует перевода. У нас поет Патриарший хор, уральский оркестр «Глобалис», суперзвезда Сергей Годин, бас Александр Перепечин. — Почему свои альбомы вы записываете не в России? — Чтобы звучать и играть на мировом уровне классику или современную музыку, важен нынешний звук, его подача. Во многих странах эта культура существует давно, а у нас таких школ не хватает. Секрет в технологии и в подходе. — В чем вы, Галина, видите смысл творчества? — Для меня творчество, прежде только, определенная смелость: не побояться донести людям то, как ты чувствуешь этот мир, как он резонирует с твоими мыслями и надеждами. Творцы — это те, кто делает шаг в неизвестность, проторяет дорогу. Они готовы выйти за пределы таблицы умножения, где дважды два — всегда четыре... Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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