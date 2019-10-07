|Леді Гага з рожевим волоссям показала свої пишні груди (Фото)
|07.10.2019 23:43
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Зірка показала шанувальником нове фото, на якому вона відображена в яскравому образі. Співачка одягла рожеве міні-плаття з модним візерунком «гусяча лапка» і відкритими плечима. Витончені руки артистки прикрасили високі рукавички з такої ж тканини, що і плаття. Леді Гага зробила яскравий макіяж, підкресливши очі рожевими тінями, а волосся поклала хвилями. В якості прикрас вона вибрала масивні сережки-люстри і кольє з дорогоцінними каменями.
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