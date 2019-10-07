33-річна Леді Гага пофарбувала волосся в рожевий колір і підібрала відверту сукню в тон нової зачіски.



Зірка показала шанувальником нове фото, на якому вона відображена в яскравому образі. Співачка одягла рожеве міні-плаття з модним візерунком «гусяча лапка» і відкритими плечима. Витончені руки артистки прикрасили високі рукавички з такої ж тканини, що і плаття. Леді Гага зробила яскравий макіяж, підкресливши очі рожевими тінями, а волосся поклала хвилями. В якості прикрас вона вибрала масивні сережки-люстри і кольє з дорогоцінними каменями.







