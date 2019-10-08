36-річна Ксенія Бородіна висловилася з приводу того, що 44-річна Шарліз Терон одягає свого сина, як дівчинку. Телеведуча засудила актрису.



Ксенія поділилася фотографіями Шарліз, на яких її син одягнений в рожевий злитий купальник. Вона іронічно написала на кадрі «Дочка Шарліз Терон», зазначивши, що на фото чітко видно, що в купальний костюм одягнений хлопчик.







Ведуча «Дому-2» записала серію роликів, в яких висміяла голлівудську актрису. На думку Ксенії, Шарліз і інші знаменитості з подібним виховним підходом «гублять психіку своїх дітей».



«Толерантність толерантності ворог. Здорово, що Америка за свободу, за всякі такі речі. Але ви просто самі, мені здається, губите психіку своїх дітей. Просто її ламаєте на частини. Точніше не ви, а вони. Тим більше, вона знаменита актриса, на неї багато хто рівняються», - заявила вона.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Сводка.нет - Новости Украины и Мира



культура шоубиз и культура шарліз вона психіку яких своїх Теги: фішки