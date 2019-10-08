Творці Instagram збираються приховати лайки. Про це в ЗМІ повідомила експерт з мобільних додатків Джейн Манчун Вонг.



«Ми хочемо, щоб вашим підписникам було важливо те, що ви постите, а не скільки лайків збираєте», - йдеться в заяві.



TechCrunch зазначає, що в разі введення функції користувачі і рекламодавці почнуть звертати більше уваги на кількість підписників і коментарів.



Тепер додаток запустив тестовий режим! І про це розповіла Анастасія Івлєєва в Instagram.



«А ще на днях Інста закрив мені перегляди лайків, як моїх, так і чужих! І якщо свої через статистику я все-таки могла подивитися, то чужі-ні. Для блогера це катастрофа, звичайно! І поки я думала записати Сторіс з обуреннями, все повернулося назад! Сподіваюся, так і залишиться! Тому що мені без лайків не подобається! І, до речі, повернулося тільки на цій сторінці. На @nastyaivleeva як і раніше можу насолоджуватися тільки красою фото... адже ти ж цього хотів, Інстаграм?» - написала зірка.



Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений AGENTGIRL (@_agentgirl_) 6 Жов 2019 р. о 12:05 PDT

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