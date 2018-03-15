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Немов близнючки: Рената Литвинова показала свою доньку (ФОТО)
15.03.2018 23:16
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Рената Литвинова днями вирішила похвалитися у мережі світлинами зі своєю донькою Уляною. Шанувальники ж поспішили відмітити - мама й донька неймовірно схожі і дуже красиві. Втім, сама Рената говорить, що зовнішність - єдина спільна риса у неї й доньки.

"Нас об'єднує почуття гумору і нескінченної іронії. І вічна закоханість у когось, що не знає про твою любов, - це так по-литвинівськи!", - розповідає Литвинова.

"Ми взагалі багато в чому нагадуємо один одного. Іноді мама каже, що я тисну на людей і завжди досягаю бажаного ... Немов сама не така! Але в цілому ми лагідні й інтелігентні", - говорить Уляна.

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