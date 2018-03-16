|Оце так "ляп": Вікторія Бекхем у прозорому гольфі продемонструвала соски (ФОТО)
|16.03.2018 00:51
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Відома британська дизайнерка Вікторія Бекхем, яка вже у травні повернеться на сцену як співачка у складі Spice Girls, культової дівочої групи 90-х, здивувала шанувальників та папарацці відвертим образом для прогулянок Парижем.
Для виходу на публіку зірка обрала темно-синій напівпрозорий гольф та бежеву спідницю-плісе. Втім, саме верхнє вбрання підвело Вікі - через гольф було чітко видно соски та груди зірки.
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