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Оце так "ляп": Вікторія Бекхем у прозорому гольфі продемонструвала соски (ФОТО)
16.03.2018 00:51
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Відома британська дизайнерка Вікторія Бекхем, яка вже у травні повернеться на сцену як співачка у складі Spice Girls, культової дівочої групи 90-х, здивувала шанувальників та папарацці відвертим образом для прогулянок Парижем.

Для виходу на публіку зірка обрала темно-синій напівпрозорий гольф та бежеву спідницю-плісе. Втім, саме верхнє вбрання підвело Вікі - через гольф було чітко видно соски та груди зірки.

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